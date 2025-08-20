https://ria.ru/20250820/ukraina-2036613074.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.08.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Киеве были слышны взрывы", - сообщает телеканал.Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

