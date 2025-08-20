Рейтинг@Mail.ru
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев
23:22 20.08.2025
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев
Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину."Они не продержатся долго &lt;...&gt; иностранных солдат вырежут как овец", — отметил пользователь."Мечтайте, Россия никогда не допустит войска НАТО на свою территорию, они это неоднократно заявляли. Но люди здесь ничего не понимают", — написал другой."Вам не кажется странным, что правительство &lt;...&gt; хочет вести войну, к которой мы не имеем никакого отношения", — поинтересовался еще один пользователь."Это бессмысленная попытка НАТО, которая отказывается понимать военную и геополитическую реальность, где победила Россия", — заключили читатели.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиковГлава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО
Британские военные во время совместных учений стран НАТО - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину.
"Они не продержатся долго <...> иностранных солдат вырежут как овец", — отметил пользователь.
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Германии отреагировали на слова Вадефуля об отправке войск на Украину
Вчера, 20:59
"Мечтайте, Россия никогда не допустит войска НАТО на свою территорию, они это неоднократно заявляли. Но люди здесь ничего не понимают", — написал другой.
"Вам не кажется странным, что правительство <...> хочет вести войну, к которой мы не имеем никакого отношения", — поинтересовался еще один пользователь.
"Это бессмысленная попытка НАТО, которая отказывается понимать военную и геополитическую реальность, где победила Россия", — заключили читатели.
В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На Украине рассказали об операции Запада по отстранению Зеленского
Вчера, 18:02
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
