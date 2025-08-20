"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину.
"Они не продержатся долго <...> иностранных солдат вырежут как овец", — отметил пользователь.
"Вам не кажется странным, что правительство <...> хочет вести войну, к которой мы не имеем никакого отношения", — поинтересовался еще один пользователь.
"Это бессмысленная попытка НАТО, которая отказывается понимать военную и геополитическую реальность, где победила Россия", — заключили читатели.
В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>