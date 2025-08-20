https://ria.ru/20250820/ukraina-2036611764.html

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев - РИА Новости, 20.08.2025

"Вырежут как овец". Идея об отправке войск на Украину шокировала британцев

Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T23:22:00+03:00

2025-08-20T23:22:00+03:00

2025-08-20T23:22:00+03:00

нато

сергей лавров

украина

в мире

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef7bfff1625050fa8234f701aeb7f3af.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.Читатели издания Daily Mail резко отреагировали на идею об отправке "миротворческих сил" на Украину."Они не продержатся долго <...> иностранных солдат вырежут как овец", — отметил пользователь."Мечтайте, Россия никогда не допустит войска НАТО на свою территорию, они это неоднократно заявляли. Но люди здесь ничего не понимают", — написал другой."Вам не кажется странным, что правительство <...> хочет вести войну, к которой мы не имеем никакого отношения", — поинтересовался еще один пользователь."Это бессмысленная попытка НАТО, которая отказывается понимать военную и геополитическую реальность, где победила Россия", — заключили читатели.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиковГлава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250820/germaniya-2036603297.html

https://ria.ru/20250820/smi-2036571947.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, сергей лавров, украина, в мире, россия, киев