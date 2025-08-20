https://ria.ru/20250820/ukraina-2036611388.html

Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times

2025-08-20T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

европа

румыния

сша

украина

дональд трамп

нато

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта."Европейские страны хотят, чтобы президент Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны на Украине. Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", - сообщает издание.Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

