Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 20.08.2025 (обновлено: 23:45 20.08.2025)
Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times
Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times - РИА Новости, 20.08.2025
Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times
Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта."Европейские страны хотят, чтобы президент Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны на Украине. Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", - сообщает издание.Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
2025
Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times

Times: Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Киеву

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Украину обезопасят навсегда
Вчера, 08:00
"Европейские страны хотят, чтобы президент Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны на Украине. Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", - сообщает издание.
Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.
Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Медведев выступил против ввода натовских военных как гарантии Киеву
Вчера, 19:41
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Путин и Трамп находятся накануне убийственного решения
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРумынияСШАУкраинаДональд ТрампНАТОF-35
 
 
