Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times

Times: Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Киеву
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта.
"Европейские страны хотят, чтобы президент Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны на Украине. Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", - сообщает издание.
Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.
Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.