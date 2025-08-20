https://ria.ru/20250820/ukraina-2036610616.html

В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

