В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 22.35 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Также ее объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и части Винницкой областей.
В среду в 18.07 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Одесской областях. Ранее ее объявляли в Киевской, Днепропетровской Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. Кроме того, с ночи сигнал тревоги звучал в Черниговской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18