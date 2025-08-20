https://ria.ru/20250820/ukraina-2036605298.html

Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского

Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Опубликованные российской хакерской группировкой KillNet данные о потерях ВСУ - приговор киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В среду KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Представитель группировки также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов. "Потери ВСУ на фронте - действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция "Гласность" поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ - это приговор Зеленскому", - подчеркнул Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, Зеленский остается верен своему принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, прекрасно понимая, что каждый украинец и есть русский.

