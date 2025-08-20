https://ria.ru/20250820/ukraina-2036605298.html
Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского
Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского - РИА Новости, 20.08.2025
Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского
Опубликованные российской хакерской группировкой KillNet данные о потерях ВСУ - приговор киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, выразил мнение в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T21:44:00+03:00
2025-08-20T21:44:00+03:00
2025-08-20T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036486125_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f88768f63965797685134b1796c81129.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Опубликованные российской хакерской группировкой KillNet данные о потерях ВСУ - приговор киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В среду KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных. Представитель группировки также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов. "Потери ВСУ на фронте - действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция "Гласность" поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ - это приговор Зеленскому", - подчеркнул Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, Зеленский остается верен своему принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, прекрасно понимая, что каждый украинец и есть русский.
https://ria.ru/20250820/kiev-2036543889.html
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036486125_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_d115287f60287f6fb65133260bc30567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Рогов назвал обнародованное число потерь ВСУ приговором для Зеленского
Рогов назвал раскрытое хакерами KillNet число потерь ВСУ приговором Зеленскому