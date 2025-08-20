https://ria.ru/20250820/ukraina-2036573967.html

Украинская аэроразведка может исчезнуть, пишут СМИ

Украинская аэроразведка может исчезнуть, пишут СМИ

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня может исчезнуть в ближайшие месяцы из-за усиливающегося противодействия со стороны РФ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сил беспилотных систем Украины Серафима Гордиенко. "Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может прекратить свое существование как вид системной деятельности из-за усиливающегося противодействия РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По словам Гордиенко, российские силы активно создают эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые не дают украинским разведывательным дронам залетать на 15-20 километров вглубь российского тыла. "Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока что невозможно", - приводит "Страна" слова Гордиенко.

