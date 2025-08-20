Эксперт назвал размещение немецких войск на Украине неприемлемым
БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Размещение военных бундесвера на Украине недопустимо ввиду совершенных германскими нацистами преступлений, в рамках гарантий безопасности в данном ключе можно рассматривать разве что подразделения из нейтральных стран-членов ОБСЕ или государств глобального Юга, заявил РИА Новости эксперт и бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
"Что немецкие военные могут быть размещены на Украине – то есть, фактически, это участие на "Восточном фронте", – является абсолютным историческим табу для Германии после преступлений, совершённых в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Такую совершенно безответственную болтовню немецких фанатиков перевооружения необходимо решительно отвергнуть", – подчеркнул он.
"Если вообще - что, по моему мнению, вовсе не является необходимым - в рамках мирного процесса встанет вопрос о размещении военных сил для контроля или консультаций на границе, то это могут быть лишь подразделения из не вовлечённых в войну нейтральных стран ОБСЕ или государств глобального Юга, как меры по укреплению доверия между обеими сторонами в конфликтных или проблемных ситуациях", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, по его словам, вызывает сомнение, имеет ли вообще смысл крупномасштабное размещение, учитывая, что существуют более продвинутые технологические возможности для контроля и мониторинга границ, чем в прошлых конфликтах.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.