https://ria.ru/20250820/ukraina-2036557919.html

Эксперт назвал размещение немецких войск на Украине неприемлемым

Эксперт назвал размещение немецких войск на Украине неприемлемым - РИА Новости, 20.08.2025

Эксперт назвал размещение немецких войск на Украине неприемлемым

Размещение военных бундесвера на Украине недопустимо ввиду совершенных германскими нацистами преступлений, в рамках гарантий безопасности в данном ключе можно... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:19:00+03:00

2025-08-20T17:19:00+03:00

2025-08-20T17:19:00+03:00

в мире

украина

германия

юг

райнер браун

фридрих мерц

дональд трамп

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950749065_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_7a9816e9a858f8d2898a8e74905c2ed0.jpg

БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Размещение военных бундесвера на Украине недопустимо ввиду совершенных германскими нацистами преступлений, в рамках гарантий безопасности в данном ключе можно рассматривать разве что подразделения из нейтральных стран-членов ОБСЕ или государств глобального Юга, заявил РИА Новости эксперт и бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Что немецкие военные могут быть размещены на Украине – то есть, фактически, это участие на "Восточном фронте", – является абсолютным историческим табу для Германии после преступлений, совершённых в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Такую совершенно безответственную болтовню немецких фанатиков перевооружения необходимо решительно отвергнуть", – подчеркнул он. По оценке Брауна, консультативную и более значимую, чем ранее, роль в мирном процессе мог бы сыграть глобальный Юг. Кроме того, отметил он, Бразилия и, среди прочих, Китай ранее предпринимали шаги для дипломатического урегулирования по Украине. "Если вообще - что, по моему мнению, вовсе не является необходимым - в рамках мирного процесса встанет вопрос о размещении военных сил для контроля или консультаций на границе, то это могут быть лишь подразделения из не вовлечённых в войну нейтральных стран ОБСЕ или государств глобального Юга, как меры по укреплению доверия между обеими сторонами в конфликтных или проблемных ситуациях", – подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, вызывает сомнение, имеет ли вообще смысл крупномасштабное размещение, учитывая, что существуют более продвинутые технологические возможности для контроля и мониторинга границ, чем в прошлых конфликтах. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.

https://ria.ru/20250820/tramp-2036529118.html

https://ria.ru/20250820/tramp-2036515950.html

https://ria.ru/20250820/hill-2036550315.html

украина

германия

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, юг, райнер браун, фридрих мерц, дональд трамп, обсе, нато