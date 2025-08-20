https://ria.ru/20250820/ukraina-2036528435.html

Эксперт высказался о компенсациях после раскрытия хакерами потерь ВСУ

Эксперт высказался о компенсациях после раскрытия хакерами потерь ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025

Эксперт высказался о компенсациях после раскрытия хакерами потерь ВСУ

Если масштаб военных потерь ВСУ составляет 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, то украинские власти просто не смогут самостоятельно выплатить... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:44:00+03:00

2025-08-20T15:44:00+03:00

2025-08-20T15:45:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036514183_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e6ed890a7f43c1fbf1c72ac47c8e9993.jpg

МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Если масштаб военных потерь ВСУ составляет 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, то украинские власти просто не смогут самостоятельно выплатить компенсации их родственникам, не исключено масштабное народное недовольство, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. "Я не могу точно сказать, это 1,7 или 1,5 миллиона, но то, что цифра перевалила за миллион, однозначно, поскольку есть подсчеты по некрологам. Что касается выплат, то это риторический вопрос. Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко. Он напомнил о том, как украинские власти отказывались забирать у России более тысячи тел своих погибших бойцов, и это лучшее подтверждение, того, что Украина не может выплатить своим гражданам эти деньги. "Я думаю, когда эти потери по-настоящему станут достоянием общественности, там (на Украине - ред.) может случиться нечто страшное. Люди буквально возьмутся за вилы", - добавил эксперт. Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего солдата Украина выплачивает его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов).

https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html

https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины