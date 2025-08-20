Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказался о компенсациях после раскрытия хакерами потерь ВСУ
15:44 20.08.2025
Эксперт высказался о компенсациях после раскрытия хакерами потерь ВСУ
МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Если масштаб военных потерь ВСУ составляет 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, то украинские власти просто не смогут самостоятельно выплатить компенсации их родственникам, не исключено масштабное народное недовольство, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко. Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных. "Я не могу точно сказать, это 1,7 или 1,5 миллиона, но то, что цифра перевалила за миллион, однозначно, поскольку есть подсчеты по некрологам. Что касается выплат, то это риторический вопрос. Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко. Он напомнил о том, как украинские власти отказывались забирать у России более тысячи тел своих погибших бойцов, и это лучшее подтверждение, того, что Украина не может выплатить своим гражданам эти деньги. "Я думаю, когда эти потери по-настоящему станут достоянием общественности, там (на Украине - ред.) может случиться нечто страшное. Люди буквально возьмутся за вилы", - добавил эксперт. Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего солдата Украина выплачивает его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов).
МОСКВА, 20 авг– РИА Новости. Если масштаб военных потерь ВСУ составляет 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, то украинские власти просто не смогут самостоятельно выплатить компенсации их родственникам, не исключено масштабное народное недовольство, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.
Ранее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ. В ней содержалась информация о потерях украинской армии погибшими и пропавшими без вести, согласно этим данным, с 2022 года потери составили 1,7 миллиона военных.
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
15:30
"Я не могу точно сказать, это 1,7 или 1,5 миллиона, но то, что цифра перевалила за миллион, однозначно, поскольку есть подсчеты по некрологам. Что касается выплат, то это риторический вопрос. Без западной помощи Украине не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионеров. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен – ред.) за каждого погибшего не идет", - сказал Коваленко.
Он напомнил о том, как украинские власти отказывались забирать у России более тысячи тел своих погибших бойцов, и это лучшее подтверждение, того, что Украина не может выплатить своим гражданам эти деньги.
"Я думаю, когда эти потери по-настоящему станут достоянием общественности, там (на Украине - ред.) может случиться нечто страшное. Люди буквально возьмутся за вилы", - добавил эксперт.
Согласно данным с сайта украинского минобороны, за каждого погибшего солдата Украина выплачивает его семье 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина
08:00
 
