Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 20.08.2025
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR - РИА Новости, 20.08.2025
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR
Эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих", сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нато
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR. "По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих", - говорится в сообщении. При этом, премьер считает, что обсуждение деталей возможной отправки войск "коалицией желающих" является преждевременным. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR

Премьер Эстонии Михал заявил о готовности отправить на Украину одну роту солдат

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR.
"По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих", - говорится в сообщении.
При этом, премьер считает, что обсуждение деталей возможной отправки войск "коалицией желающих" является преждевременным.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих
Глава Минобороны Польши рассказал о разногласиях в коалиции желающих
13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
