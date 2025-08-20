https://ria.ru/20250820/ukraina-2036524922.html

Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR

Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR - РИА Новости, 20.08.2025

Эстония готова направить на Украину роту солдат, сообщила ERR

Эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих", сообщает... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:28:00+03:00

2025-08-20T15:28:00+03:00

2025-08-20T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Эстонский премьер Кристен Михал заявил о готовности направить на Украину контингент в размере одной роты в рамках "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR. "По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих", - говорится в сообщении. При этом, премьер считает, что обсуждение деталей возможной отправки войск "коалицией желающих" является преждевременным. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250820/koalitsiya-2036491020.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз