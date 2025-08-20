https://ria.ru/20250820/ukraina-2036522612.html

Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Представитель бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает информацию о его тайной подготовке к выборам на Украине. Журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного, ранее сообщила, что он тайно готовится баллотироваться на украинских выборах и у его предвыборной команды уже есть штаб в Лондоне. "На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более… Ни о каком предвыборном штабе речь не идет", - приводит слова Тороп украинское издание "Апостроф". По ее словам, Залужный считает, что говорить о выборах на Украине преждевременно, пока она находится в состоянии конфликта. В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Великобритания хотят выдвинуть Залужного на пост руководителя Украины. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

