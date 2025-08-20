Рейтинг@Mail.ru
Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036522612.html
Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине
Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине
Представитель бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает информацию о его тайной подготовке к выборам на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:14:00+03:00
2025-08-20T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b813aeebf71d1ebdeebcc0e7979955.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Представитель бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает информацию о его тайной подготовке к выборам на Украине. Журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного, ранее сообщила, что он тайно готовится баллотироваться на украинских выборах и у его предвыборной команды уже есть штаб в Лондоне. "На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более… Ни о каком предвыборном штабе речь не идет", - приводит слова Тороп украинское издание "Апостроф". По ее словам, Залужный считает, что говорить о выборах на Украине преждевременно, пока она находится в состоянии конфликта. В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Великобритания хотят выдвинуть Залужного на пост руководителя Украины. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036383982.html
https://ria.ru/20250820/tramp-2036415494.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6614e274eab395deb384868c9a8a1318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Представитель Залужного отрицает его подготовку к выборам на Украине

Представитель Залужного Тороп отрицает его подготовку к выборам на Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Представитель бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп отрицает информацию о его тайной подготовке к выборам на Украине.
Журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного, ранее сообщила, что он тайно готовится баллотироваться на украинских выборах и у его предвыборной команды уже есть штаб в Лондоне.
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение
Вчера, 20:01
"На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более… Ни о каком предвыборном штабе речь не идет", - приводит слова Тороп украинское издание "Апостроф".
По ее словам, Залужный считает, что говорить о выборах на Украине преждевременно, пока она находится в состоянии конфликта.
В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что ранее в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Великобритания хотят выдвинуть Залужного на пост руководителя Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Нет выбора": в США пояснили зачем Трамп показал Зеленскому карту Украины
02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала