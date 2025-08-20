https://ria.ru/20250820/ukraina-2036518030.html

Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР

Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР - РИА Новости, 20.08.2025

Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР

Украина не включает в списки на обмен попавших в плен ВСУ граждан стран Западной Европы, их выдают под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:59:00+03:00

2025-08-20T14:59:00+03:00

2025-08-20T14:59:00+03:00

в мире

украина

западная европа

россия

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украина не включает в списки на обмен попавших в плен ВСУ граждан стран Западной Европы, их выдают под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным спецслужбы, для Киева "особо охраняемой" является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с ВСУ граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины. "При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250819/zakharova-2036378595.html

украина

западная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, западная европа, россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)