Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР - РИА Новости, 20.08.2025
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР
2025-08-20T14:59:00+03:00
2025-08-20T14:59:00+03:00
2025-08-20T14:59:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украина не включает в списки на обмен попавших в плен ВСУ граждан стран Западной Европы, их выдают под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным спецслужбы, для Киева "особо охраняемой" является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с ВСУ граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины. "При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ", - говорится в сообщении.
