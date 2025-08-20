Рейтинг@Mail.ru
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР - РИА Новости, 20.08.2025
14:59 20.08.2025
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР
в мире
украина
западная европа
россия
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украина не включает в списки на обмен попавших в плен ВСУ граждан стран Западной Европы, их выдают под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным спецслужбы, для Киева "особо охраняемой" является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с ВСУ граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины. "При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ", - говорится в сообщении.
в мире, украина, западная европа, россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев, заявили в СВР

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украина не включает в списки на обмен попавших в плен ВСУ граждан стран Западной Европы, их выдают под обязательство не допустить попадания такого факта в СМИ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным спецслужбы, для Киева "особо охраняемой" является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с ВСУ граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины.
"При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ", - говорится в сообщении.
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
