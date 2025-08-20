Рейтинг@Mail.ru
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036516201.html
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине
Франция и Великобритания получат командование над комплексом сил и средств по исполнению гарантий безопасности для Украины, пишет в среду газета Stampa со... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:51:00+03:00
2025-08-20T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Франция и Великобритания получат командование над комплексом сил и средств по исполнению гарантий безопасности для Украины, пишет в среду газета Stampa со ссылкой на источники. "Крупнейшие европейские страны и НАТО разрабатывают пакет гарантий безопасности, направленный на предотвращение возобновления боевых действий вдоль границ Украины. Как подчеркивают европейские и дипломатические источники, инструменты, обсуждаемые на высоком уровне, включают обмен разведданным, оборонительные беспилотники, оружие сдерживания и материально-техническую поддержку с совместным франко-британским командованием под частичным контролем НАТО и при безоговорочной поддержке Вашингтона", - говорится в статье. Так, Stampa пишет о расширении сотрудничества при привлечении американской системы анализа данных Palantir, которая позволит обеспечить не только систему наблюдения, но и прогнозирование событий. В целях дальней разведки и поддержки ПВО в качестве беспилотников будут привлечены американские платформы. Гарантии безопасности также включают поставки оборонительных вооружений, таких как артиллерия средней дальности, бронетехника и противотанковые системы, которые не должны дать ВСУ возможности для наступления. Подобное решение, пишет Stampa, должно развеять опасения по поводу эскалации среди более осторожных стран ЕС, таких как Германия и Италия, и в то же время успокоить страны Балтии и Северной Европы, которые требуют ощутимого присутствия. Наконец, со стороны США будет предоставлен стратегический транспорт - самолеты, готовые к взлету с баз за пределами Украины, а также средства дозаправки. Это обеспечит непрерывность операций без необходимости постоянного присутствия американских войск на территории Украины. "В случае нарушения режима прекращения огня координируемые Францией и Великобританией силы могли бы быстро переместиться, защищенные транспортной и снабженческой инфраструктурой, которую ни одна европейская страна не смогла бы обеспечить в одиночку", - говорится в статье. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250820/erdogan-2036515817.html
https://ria.ru/20250820/lavrov-2036513581.html
украина
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине

Stampa: Франция и Британия будут контролировать меры безопасности для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 20 авг – РИА Новости. Франция и Великобритания получат командование над комплексом сил и средств по исполнению гарантий безопасности для Украины, пишет в среду газета Stampa со ссылкой на источники.
"Крупнейшие европейские страны и НАТО разрабатывают пакет гарантий безопасности, направленный на предотвращение возобновления боевых действий вдоль границ Украины. Как подчеркивают европейские и дипломатические источники, инструменты, обсуждаемые на высоком уровне, включают обмен разведданным, оборонительные беспилотники, оружие сдерживания и материально-техническую поддержку с совместным франко-британским командованием под частичным контролем НАТО и при безоговорочной поддержке Вашингтона", - говорится в статье.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Турция следит за урегулированием на Украине, заявил Эрдоган
14:49
Так, Stampa пишет о расширении сотрудничества при привлечении американской системы анализа данных Palantir, которая позволит обеспечить не только систему наблюдения, но и прогнозирование событий. В целях дальней разведки и поддержки ПВО в качестве беспилотников будут привлечены американские платформы. Гарантии безопасности также включают поставки оборонительных вооружений, таких как артиллерия средней дальности, бронетехника и противотанковые системы, которые не должны дать ВСУ возможности для наступления.
Подобное решение, пишет Stampa, должно развеять опасения по поводу эскалации среди более осторожных стран ЕС, таких как Германия и Италия, и в то же время успокоить страны Балтии и Северной Европы, которые требуют ощутимого присутствия.
Наконец, со стороны США будет предоставлен стратегический транспорт - самолеты, готовые к взлету с баз за пределами Украины, а также средства дозаправки. Это обеспечит непрерывность операций без необходимости постоянного присутствия американских войск на территории Украины.
"В случае нарушения режима прекращения огня координируемые Францией и Великобританией силы могли бы быстро переместиться, защищенные транспортной и снабженческой инфраструктурой, которую ни одна европейская страна не смогла бы обеспечить в одиночку", - говорится в статье.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
США стоит разъяснить Украине важность создания рабочих групп, заявил Лавров
14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала