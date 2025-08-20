https://ria.ru/20250820/ukraina-2036516201.html

Stampa написала о роли Франции и Британии в урегулировании на Украине

РИМ, 20 авг – РИА Новости. Франция и Великобритания получат командование над комплексом сил и средств по исполнению гарантий безопасности для Украины, пишет в среду газета Stampa со ссылкой на источники. "Крупнейшие европейские страны и НАТО разрабатывают пакет гарантий безопасности, направленный на предотвращение возобновления боевых действий вдоль границ Украины. Как подчеркивают европейские и дипломатические источники, инструменты, обсуждаемые на высоком уровне, включают обмен разведданным, оборонительные беспилотники, оружие сдерживания и материально-техническую поддержку с совместным франко-британским командованием под частичным контролем НАТО и при безоговорочной поддержке Вашингтона", - говорится в статье. Так, Stampa пишет о расширении сотрудничества при привлечении американской системы анализа данных Palantir, которая позволит обеспечить не только систему наблюдения, но и прогнозирование событий. В целях дальней разведки и поддержки ПВО в качестве беспилотников будут привлечены американские платформы. Гарантии безопасности также включают поставки оборонительных вооружений, таких как артиллерия средней дальности, бронетехника и противотанковые системы, которые не должны дать ВСУ возможности для наступления. Подобное решение, пишет Stampa, должно развеять опасения по поводу эскалации среди более осторожных стран ЕС, таких как Германия и Италия, и в то же время успокоить страны Балтии и Северной Европы, которые требуют ощутимого присутствия. Наконец, со стороны США будет предоставлен стратегический транспорт - самолеты, готовые к взлету с баз за пределами Украины, а также средства дозаправки. Это обеспечит непрерывность операций без необходимости постоянного присутствия американских войск на территории Украины. "В случае нарушения режима прекращения огня координируемые Францией и Великобританией силы могли бы быстро переместиться, защищенные транспортной и снабженческой инфраструктурой, которую ни одна европейская страна не смогла бы обеспечить в одиночку", - говорится в статье. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

