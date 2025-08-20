https://ria.ru/20250820/ukraina-2036508227.html
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:25:00+03:00
2025-08-20T14:25:00+03:00
2025-08-20T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
спиридон килинкаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841826417_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8a544b7b4f5eca19417c867b04e0341e.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона украинских военных, - это катастрофа, после которой страна будет восстанавливаться десятки лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ. "Украина отвергала ранее озвученные российской стороной ее данные по потерям, которые были меньше этой цифры. Если это реальная цифра, то это катастрофа, это огромные потери", - сказал Килинкаров. Он также обратил внимание на то, что в качестве потерь украинской стороны можно считать не только погибших и пропавших военных, но и граждан, которые уехали за рубеж и не планируют возвращаться. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку... это демографическая катастрофа", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250820/vsu-2036475077.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841826417_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b510a91bb5b25b078ba23f46ac32f3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
Экс-депутат Рады Килинкаров назвал данные о потерях ВСУ катастрофой