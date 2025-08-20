https://ria.ru/20250820/ukraina-2036508227.html

Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой

Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой - РИА Новости, 20.08.2025

Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой

Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:25:00+03:00

2025-08-20T14:25:00+03:00

2025-08-20T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

спиридон килинкаров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841826417_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8a544b7b4f5eca19417c867b04e0341e.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона украинских военных, - это катастрофа, после которой страна будет восстанавливаться десятки лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ. "Украина отвергала ранее озвученные российской стороной ее данные по потерям, которые были меньше этой цифры. Если это реальная цифра, то это катастрофа, это огромные потери", - сказал Килинкаров. Он также обратил внимание на то, что в качестве потерь украинской стороны можно считать не только погибших и пропавших военных, но и граждан, которые уехали за рубеж и не планируют возвращаться. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку... это демографическая катастрофа", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250820/vsu-2036475077.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины