Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 20.08.2025
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона украинских военных, - это катастрофа, после которой страна будет восстанавливаться десятки лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ. "Украина отвергала ранее озвученные российской стороной ее данные по потерям, которые были меньше этой цифры. Если это реальная цифра, то это катастрофа, это огромные потери", - сказал Килинкаров. Он также обратил внимание на то, что в качестве потерь украинской стороны можно считать не только погибших и пропавших военных, но и граждан, которые уехали за рубеж и не планируют возвращаться. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку... это демографическая катастрофа", - добавил собеседник агентства.
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Приведенные со ссылкой на взломанную базу данных генштаба ВСУ данные, согласно которым за все время конфликта погибли и пропали без вести 1,7 миллиона украинских военных, - это катастрофа, после которой страна будет восстанавливаться десятки лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных генштаба ВСУ.
"Украина отвергала ранее озвученные российской стороной ее данные по потерям, которые были меньше этой цифры. Если это реальная цифра, то это катастрофа, это огромные потери", - сказал Килинкаров. Он также обратил внимание на то, что в качестве потерь украинской стороны можно считать не только погибших и пропавших военных, но и граждан, которые уехали за рубеж и не планируют возвращаться. "Я не знаю, когда Украина восстановится. На ее восстановление уйдут десятки и десятки лет, поскольку... это демографическая катастрофа", - добавил собеседник агентства.
ВСУ оставили позиции на Северском направлении
