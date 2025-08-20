https://ria.ru/20250820/ukraina-2036492810.html

Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал

Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал

ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Чтобы идея размещения европейских военных на Украине могла быть реализована, необходимо, чтобы эти миротворческие силы были нейтральными - чтобы им доверяли как Киев, так и Москва, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский генерал в отставке Гюнтер Грайндль, командовавший ранее миротворческими силами ООН в течение 12 лет. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Смотрите, я оцениваю это как человек, который командовал миротворческими силами ООН. И здесь есть один принцип: если я хочу применять миротворческие силы, их должны принимать обе стороны. То есть можете ли вы себе представить, чтобы Россия согласилась на это? Вот это и есть основной принцип любой миротворческой инициативы, в том числе и размещения войск для обеспечения мира", - сказал Грайндль, отвечая на просьбу оценить идею европейских стран разместить своих военных на Украине. Австрийский генерал добавил, что для реализации такой идеи есть два основных принципа. "Первый - нужна буферная зона, за которую отвечают только миротворческие силы. Потому что миротворческие войска обычно не очень хорошо умеют сражаться, но они могут эффективно защищать территорию, за которую отвечают. То есть нужна так называемая зона разделения или area of separation (с англ. "зона разделения" - термин в военной практике, обозначающий территорию, которая отделяет стороны конфликта и контролируется миротворческими силами - ред.)", - уточнил собеседник агентства. Второй необходимый принцип, по его словам: в буферную зону можно размещать только те войска, которым обе стороны доверяют как нейтральным. "И всё это требует мандата Совета Безопасности ООН. Всё остальное не будет работать", - заключил Грайндль. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

