Рейтинг@Mail.ru
Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036492810.html
Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал
Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал - РИА Новости, 20.08.2025
Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал
Чтобы идея размещения европейских военных на Украине могла быть реализована, необходимо, чтобы эти миротворческие силы были нейтральными - чтобы им доверяли как РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:28:00+03:00
2025-08-20T13:28:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
оон
нато
евросоюз
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Чтобы идея размещения европейских военных на Украине могла быть реализована, необходимо, чтобы эти миротворческие силы были нейтральными - чтобы им доверяли как Киев, так и Москва, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский генерал в отставке Гюнтер Грайндль, командовавший ранее миротворческими силами ООН в течение 12 лет. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Смотрите, я оцениваю это как человек, который командовал миротворческими силами ООН. И здесь есть один принцип: если я хочу применять миротворческие силы, их должны принимать обе стороны. То есть можете ли вы себе представить, чтобы Россия согласилась на это? Вот это и есть основной принцип любой миротворческой инициативы, в том числе и размещения войск для обеспечения мира", - сказал Грайндль, отвечая на просьбу оценить идею европейских стран разместить своих военных на Украине. Австрийский генерал добавил, что для реализации такой идеи есть два основных принципа. "Первый - нужна буферная зона, за которую отвечают только миротворческие силы. Потому что миротворческие войска обычно не очень хорошо умеют сражаться, но они могут эффективно защищать территорию, за которую отвечают. То есть нужна так называемая зона разделения или area of separation (с англ. "зона разделения" - термин в военной практике, обозначающий территорию, которая отделяет стороны конфликта и контролируется миротворческими силами - ред.)", - уточнил собеседник агентства. Второй необходимый принцип, по его словам: в буферную зону можно размещать только те войска, которым обе стороны доверяют как нейтральным. "И всё это требует мандата Совета Безопасности ООН. Всё остальное не будет работать", - заключил Грайндль. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250820/voyska-2036491881.html
https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, оон, нато, евросоюз, владимир зеленский, киев, россия
В мире, Украина, Дональд Трамп, ООН, НАТО, Евросоюз, Владимир Зеленский, Киев, Россия
Войска ЕС на Украине должны быть нейтральными, заявил австрийский генерал

Грайндль: миротворческим силам на Украине должны доверять и Киев, и Москва

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Чтобы идея размещения европейских военных на Украине могла быть реализована, необходимо, чтобы эти миротворческие силы были нейтральными - чтобы им доверяли как Киев, так и Москва, выразил мнение в беседе с РИА Новости австрийский генерал в отставке Гюнтер Грайндль, командовавший ранее миротворческими силами ООН в течение 12 лет.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ЕС не сможет разместить войска на Украине, заявили в ЕП
13:23
"Смотрите, я оцениваю это как человек, который командовал миротворческими силами ООН. И здесь есть один принцип: если я хочу применять миротворческие силы, их должны принимать обе стороны. То есть можете ли вы себе представить, чтобы Россия согласилась на это? Вот это и есть основной принцип любой миротворческой инициативы, в том числе и размещения войск для обеспечения мира", - сказал Грайндль, отвечая на просьбу оценить идею европейских стран разместить своих военных на Украине.
Австрийский генерал добавил, что для реализации такой идеи есть два основных принципа. "Первый - нужна буферная зона, за которую отвечают только миротворческие силы. Потому что миротворческие войска обычно не очень хорошо умеют сражаться, но они могут эффективно защищать территорию, за которую отвечают. То есть нужна так называемая зона разделения или area of separation (с англ. "зона разделения" - термин в военной практике, обозначающий территорию, которая отделяет стороны конфликта и контролируется миротворческими силами - ред.)", - уточнил собеседник агентства.
Второй необходимый принцип, по его словам: в буферную зону можно размещать только те войска, которым обе стороны доверяют как нейтральным. "И всё это требует мандата Совета Безопасности ООН. Всё остальное не будет работать", - заключил Грайндль.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
07:20
 
В миреУкраинаДональд ТрампООННАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала