Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям - РИА Новости, 20.08.2025
10:22 20.08.2025
Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям
Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям - РИА Новости, 20.08.2025
Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям
Волынский областной военкомат на западе Украины подтвердил, что его сотрудники открыли стрельбу по местным жителям во время силовой мобилизации. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Волынский областной военкомат на западе Украины подтвердил, что его сотрудники открыли стрельбу по местным жителям во время силовой мобилизации. Украинский телеканал "Аверс" во вторник сообщил, что сотрудники этого военкомата открыли стрельбу в женщин, заступившихся за молодого человека с инвалидностью во время силовой мобилизации. "Факт использования оружия во время этого события сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) военкомата. В военкомате объяснили это тем, что против их сотрудников местные жители якобы начали "совершать агрессивные действия". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Военкомат на западе Украины подтвердил стрельбу по местным жителям

Волынский военкомат подтвердил стрельбу по местным жителям во время мобилизации

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Волынский областной военкомат на западе Украины подтвердил, что его сотрудники открыли стрельбу по местным жителям во время силовой мобилизации.
Украинский телеканал "Аверс" во вторник сообщил, что сотрудники этого военкомата открыли стрельбу в женщин, заступившихся за молодого человека с инвалидностью во время силовой мобилизации.
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
11 августа, 22:33
Азаров рассказал об избиении пенсионерки ТЦК в Винницкой области
11 августа, 22:33
"Факт использования оружия во время этого события сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) военкомата.
В военкомате объяснили это тем, что против их сотрудников местные жители якобы начали "совершать агрессивные действия".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского
16 августа, 15:41
В Харькове мужчина напал на сотрудников военкомата и полицейского
16 августа, 15:41
 
