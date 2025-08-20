Рейтинг@Mail.ru
В Германии оценили возможность размещения войск стран ЕС на Украине
01:21 20.08.2025
В Германии оценили возможность размещения войск стран ЕС на Украине
Ни одно европейское государство не отправит своих солдат на Украину без предварительного согласования с Россией, считает бывший немецкий посол и... РИА Новости, 20.08.2025
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Ни одно европейское государство не отправит своих солдат на Украину без предварительного согласования с Россией, считает бывший немецкий посол и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. "Сейчас много говорят о старой идее Макрона о размещении европейских войск на Украине. Я хотел бы также высказать предостережение. Я пока не слышал, чтобы российская сторона хотя бы отдаленно была готова согласиться с размещением на Украине войск из европейских стран-членов НАТО, таких как Франция, Германия или Великобритания. Россия будет сопротивляться этому. Это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Однако ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией", - сказал Ишингер в интервью австрийской газете die Presse. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
© Фото : MSC/KuhlmannВольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер
© Фото : MSC/Kuhlmann
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Ни одно европейское государство не отправит своих солдат на Украину без предварительного согласования с Россией, считает бывший немецкий посол и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Сейчас много говорят о старой идее Макрона о размещении европейских войск на Украине. Я хотел бы также высказать предостережение. Я пока не слышал, чтобы российская сторона хотя бы отдаленно была готова согласиться с размещением на Украине войск из европейских стран-членов НАТО, таких как Франция, Германия или Великобритания. Россия будет сопротивляться этому. Это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Однако ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией", - сказал Ишингер в интервью австрийской газете die Presse.
СМИ: канцлер Австрии предложил Вену для переговоров по Украине
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла
