В Германии оценили возможность размещения войск стран ЕС на Украине
Ишингер: ЕС не отправит своих солдат на Украину без согласования с Россией
© Фото : MSC/KuhlmannВольфганг Ишингер
© Фото : MSC/Kuhlmann
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Ни одно европейское государство не отправит своих солдат на Украину без предварительного согласования с Россией, считает бывший немецкий посол и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Сейчас много говорят о старой идее Макрона о размещении европейских войск на Украине. Я хотел бы также высказать предостережение. Я пока не слышал, чтобы российская сторона хотя бы отдаленно была готова согласиться с размещением на Украине войск из европейских стран-членов НАТО, таких как Франция, Германия или Великобритания. Россия будет сопротивляться этому. Это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Однако ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией", - сказал Ишингер в интервью австрийской газете die Presse.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Немцев зовут на войну: друг СССР оказался агентом мирового зла
11 апреля, 08:00