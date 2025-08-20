Рейтинг@Mail.ru
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского
08:00 20.08.2025
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского
Саммит Дональда Трампа с европейскими лидерами и главой киевского режима вывел переговоры по урегулированию украинского кризиса на новый уровень. По крайней мере, так заявили представители ЕС, во многом изменив свои взгляды.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Саммит Дональда Трампа с европейскими лидерами и главой киевского режима вывел переговоры по урегулированию украинского кризиса на новый уровень. По крайней мере, так заявили представители ЕС, во многом изменив свои взгляды. О сложном дипломатическом процессе — в материале РИА Новости.Гунны во ФлоридеПрезидент Финляндии Александр Стубб сообщил о как минимум трех пунктах, по которым в Вашингтоне удалось добиться единства: гарантии безопасности, личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и еще одна — при участии Дональда Трампа.В The Wall Street Journal утверждают, что Стубб сравнил Славянск и Краматорск с крепостями на пути гуннов и это якобы понравилось Трампу. Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита продолжил аналогии: "Киеву нельзя навязывать отказ от Донбасса и Крыма, это все равно что предложить США уступить Флориду". В общем, на хозяина Белого дома давили как могли.При этом канцлер Германии признался, что результаты переговоров превзошли его ожидания. "Мы решительно приветствовали заявление президента Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Вопрос о том, кто и в какой степени примет в этом участие, должен обсуждаться между европейскими партнерами и правительством США. Совершенно очевидно, что привлечь надо весь ЕС. На кону — политическая архитектура Европы, на нас очень большая ответственность", — подчеркнул он.Эммануэль Макрон выступил за четырехсторонний саммит по урегулированию — с Европой. "Идея трехсторонней встречи важна, потому что это единственный способ решить вопрос. И кстати, думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду весь Европейский континент", — сказал президент Франции.Также он выразил сомнение в том, что Украина получит что-то сравнимое с пятой статьей устава НАТО: некоторые европейские страны не готовы к такой степени вовлеченности. Например, Италия. "Это не юридический, а военный вопрос", — уточнил Макрон.По информации Bloomberg, прежде всего члены коалиции желающих сосредоточатся на укреплении ВСУ. "Тут не допустят никаких ограничений, в том числе на численность. &lt;…&gt; Пакет гарантий, как ожидается, предусмотрит на перспективу и многонациональные силы. Их формат еще предстоит определить", — передает агентство.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер долго твердил о полном и безоговорочном прекращении огня Россией как главном условии переговоров. А теперь передумал. "Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это еще лучше", — пояснили в его пресс-службе.Зеленский же представил партнерам свое видение гарантий безопасности. До конца августа США и ЕС их обсудят и доработают.Он ждет, что союзники профинансируют восстановление военно-промышленного комплекса Украины. Киев готов закупить у Вашингтона оружие, которое не способен производить самостоятельно: системы ПВО, самолеты и так далее. Сделку Зеленский оценил в 90 миллиардов долларов. И предложил американцам приобретать украинские беспилотники.А обмен территориями Зеленский намерен обсудить лично с Путиным. На прекращении огня как предварительном условии тоже уже не настаивает.Новый этапПомощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ночь на 19 августа Путин и Трамп беседовали по телефону около 40 минут. Американский лидер проинформировал коллегу об итогах саммита.Российский президент поблагодарил Трампа за гостеприимство, хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый прогресс в урегулировании конфликта.Марко Рубио после саммита в Белом доме заявил: Путин согласился на встречу с Зеленским. "Уже сам факт того, что он сказал: "Хорошо, я встречусь с ним", — большое дело. Вряд ли они выйдут из той комнаты лучшими друзьями и с мирным соглашением. Но, думаю, то, что люди начинают разговаривать друг с другом, — это важно. Этого не происходило три с половиной года", — отметил глава Госдепа.Трампу хотелось бы, чтобы это произошло до конца лета — в Риме, Женеве, Будапеште, Хельсинки или в одной из стран Ближнего Востока. Но неизвестно, получится ли так быстро. Как напомнил глава МИД России Сергей Лавров, любые контакты с участием первых лиц готовятся предельно тщательно.Время переменЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Трамп все-таки отстоял свою позицию, которая сформировалась у него после саммита на Аляске."Он согласился с Путиным в том, что перемирие не должно предшествовать новому этапу переговоров. Правда, в качестве компенсации президент США принял тезис европейских союзников о том, что Путину надо увидеться с Зеленским. Но формат еще не определен. Это возможно при посредничестве Трампа, но сперва на более высоком уровне, чем прежде, хотя и не президентском, повестку обсудят представители России и Украины. Конечно, впереди еще много сложностей. Например, Зеленский продолжает отказываться от территориальных уступок. Тем не менее путь к дипломатическому урегулированию открыт", — сказал Жарихин в беседе с РИА Новости.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уточняет: перед тем как рассуждать о значении переговоров, хорошо бы узнать об их содержании. "Можно призывать стороны конфликта к перемирию, однако без конкретики эти добрые намерения трактуются совершенно по-разному и результат совсем не такой, как хотелось бы. Что касается встречи Путина с Зеленским, то смысл в этом появится лишь после того, как стороны утвердят повестку и придет время подписывать документы. Но уровень переговоров, конечно, стоит повысить, например, до глав МИД", — полагает он.Также эксперт назвал опасной тему обмена территориями. "Во-первых, Конституция России прямо запрещает любые подобные поползновения. Во-вторых, почему Москва должна оставлять под украинским контролем часть своей земли?" — привел он свои аргументы.По его мнению, Москва и Киев ни на шаг не приблизились к компромиссу по данному вопросу — по крайней мере, если судить об этом по открытой информации.
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Саммит Дональда Трампа с европейскими лидерами и главой киевского режима вывел переговоры по урегулированию украинского кризиса на новый уровень. По крайней мере, так заявили представители ЕС, во многом изменив свои взгляды. О сложном дипломатическом процессе — в материале РИА Новости.

Гунны во Флориде

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о как минимум трех пунктах, по которым в Вашингтоне удалось добиться единства: гарантии безопасности, личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и еще одна — при участии Дональда Трампа.
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб
В The Wall Street Journal утверждают, что Стубб сравнил Славянск и Краматорск с крепостями на пути гуннов и это якобы понравилось Трампу. Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита продолжил аналогии: "Киеву нельзя навязывать отказ от Донбасса и Крыма, это все равно что предложить США уступить Флориду". В общем, на хозяина Белого дома давили как могли.
При этом канцлер Германии признался, что результаты переговоров превзошли его ожидания. "Мы решительно приветствовали заявление президента Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Вопрос о том, кто и в какой степени примет в этом участие, должен обсуждаться между европейскими партнерами и правительством США. Совершенно очевидно, что привлечь надо весь ЕС. На кону — политическая архитектура Европы, на нас очень большая ответственность", — подчеркнул он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон выступил за четырехсторонний саммит по урегулированию — с Европой. "Идея трехсторонней встречи важна, потому что это единственный способ решить вопрос. И кстати, думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду весь Европейский континент", — сказал президент Франции.
Также он выразил сомнение в том, что Украина получит что-то сравнимое с пятой статьей устава НАТО: некоторые европейские страны не готовы к такой степени вовлеченности. Например, Италия. "Это не юридический, а военный вопрос", — уточнил Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон
По информации Bloomberg, прежде всего члены коалиции желающих сосредоточатся на укреплении ВСУ. "Тут не допустят никаких ограничений, в том числе на численность. <…> Пакет гарантий, как ожидается, предусмотрит на перспективу и многонациональные силы. Их формат еще предстоит определить", — передает агентство.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер долго твердил о полном и безоговорочном прекращении огня Россией как главном условии переговоров. А теперь передумал. "Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это еще лучше", — пояснили в его пресс-службе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / WPA Pool/Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Зеленский же представил партнерам свое видение гарантий безопасности. До конца августа США и ЕС их обсудят и доработают.
Он ждет, что союзники профинансируют восстановление военно-промышленного комплекса Украины. Киев готов закупить у Вашингтона оружие, которое не способен производить самостоятельно: системы ПВО, самолеты и так далее. Сделку Зеленский оценил в 90 миллиардов долларов. И предложил американцам приобретать украинские беспилотники.
А обмен территориями Зеленский намерен обсудить лично с Путиным. На прекращении огня как предварительном условии тоже уже не настаивает.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Союзники уже не спасут": Зеленский подцепил "аляскинскую лихорадку"
12 августа, 08:00

Новый этап

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ночь на 19 августа Путин и Трамп беседовали по телефону около 40 минут. Американский лидер проинформировал коллегу об итогах саммита.
Российский президент поблагодарил Трампа за гостеприимство, хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый прогресс в урегулировании конфликта.
Президент России Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Марко Рубио после саммита в Белом доме заявил: Путин согласился на встречу с Зеленским. "Уже сам факт того, что он сказал: "Хорошо, я встречусь с ним", — большое дело. Вряд ли они выйдут из той комнаты лучшими друзьями и с мирным соглашением. Но, думаю, то, что люди начинают разговаривать друг с другом, — это важно. Этого не происходило три с половиной года", — отметил глава Госдепа.
Трампу хотелось бы, чтобы это произошло до конца лета — в Риме, Женеве, Будапеште, Хельсинки или в одной из стран Ближнего Востока. Но неизвестно, получится ли так быстро. Как напомнил глава МИД России Сергей Лавров, любые контакты с участием первых лиц готовятся предельно тщательно.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку
6 августа, 08:00

Время перемен

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Трамп все-таки отстоял свою позицию, которая сформировалась у него после саммита на Аляске.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп
"Он согласился с Путиным в том, что перемирие не должно предшествовать новому этапу переговоров. Правда, в качестве компенсации президент США принял тезис европейских союзников о том, что Путину надо увидеться с Зеленским. Но формат еще не определен. Это возможно при посредничестве Трампа, но сперва на более высоком уровне, чем прежде, хотя и не президентском, повестку обсудят представители России и Украины. Конечно, впереди еще много сложностей. Например, Зеленский продолжает отказываться от территориальных уступок. Тем не менее путь к дипломатическому урегулированию открыт", — сказал Жарихин в беседе с РИА Новости.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уточняет: перед тем как рассуждать о значении переговоров, хорошо бы узнать об их содержании. "Можно призывать стороны конфликта к перемирию, однако без конкретики эти добрые намерения трактуются совершенно по-разному и результат совсем не такой, как хотелось бы. Что касается встречи Путина с Зеленским, то смысл в этом появится лишь после того, как стороны утвердят повестку и придет время подписывать документы. Но уровень переговоров, конечно, стоит повысить, например, до глав МИД", — полагает он.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Также эксперт назвал опасной тему обмена территориями. "Во-первых, Конституция России прямо запрещает любые подобные поползновения. Во-вторых, почему Москва должна оставлять под украинским контролем часть своей земли?" — привел он свои аргументы.
По его мнению, Москва и Киев ни на шаг не приблизились к компромиссу по данному вопросу — по крайней мере, если судить об этом по открытой информации.
 
