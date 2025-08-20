https://ria.ru/20250820/ufimtsev-2036478099.html
Задержанный экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев жил на Кипре
Задержанный экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев жил на Кипре - РИА Новости, 20.08.2025
Задержанный экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев жил на Кипре
Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество и задержанный накануне на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:20:00+03:00
2025-08-20T12:20:00+03:00
2025-08-20T12:52:00+03:00
происшествия
челябинская область
кипр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество и задержанный накануне на территории России, ранее проживал на Кипре, а задержали его по приезде из турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Было заочно предъявлено ему обвинение, заочно избран арест. При появлении Уфимцева на территории России, а он вернулся из Антальи в Челябинск, его сразу задержали и поместили в изолятор. Проживал он на Кипре", – сказал собеседник агентства."Ареста не будет, он уже заочно арестован. Сейчас просто исполняется это решение. Ему было вменено мошенничество группой лиц, было четыре фигуранта, и из-за того, что Уфимцев скрылся сразу, в отношении него дело было выделено в отдельное производство", – уточнили РИА Новости в пресс-службе челябинского управления СК РФ.В среду в СК РФ сообщили РИА Новости, что в Челябинской области задержан бывший замгубернатора Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество.По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант был задержан в аэропорту и помещен в изолятор временного задержания.
https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html
https://ria.ru/20250813/kuzbass-2034961840.html
челябинская область
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, кипр
Происшествия, Челябинская область, Кипр
Задержанный экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев жил на Кипре
Задержанный за мошенничество челябинский экс-замгубернатора Уфимцев жил на Кипре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество и задержанный накануне на территории России, ранее проживал на Кипре, а задержали его по приезде из турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Было заочно предъявлено ему обвинение, заочно избран арест. При появлении Уфимцева на территории России
, а он вернулся из Антальи
в Челябинск
, его сразу задержали и поместили в изолятор. Проживал он на Кипре", – сказал собеседник агентства.
"Ареста не будет, он уже заочно арестован. Сейчас просто исполняется это решение. Ему было вменено мошенничество группой лиц, было четыре фигуранта, и из-за того, что Уфимцев скрылся сразу, в отношении него дело было выделено в отдельное производство", – уточнили РИА Новости в пресс-службе челябинского управления СК
РФ.
В среду в СК РФ сообщили РИА Новости, что в Челябинской области
задержан бывший замгубернатора Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.
В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.
По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант был задержан в аэропорту и помещен в изолятор временного задержания.