Задержанный экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев жил на Кипре

12:20 20.08.2025 (обновлено: 12:52 20.08.2025)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество и задержанный накануне на территории России, ранее проживал на Кипре, а задержали его по приезде из турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Было заочно предъявлено ему обвинение, заочно избран арест. При появлении Уфимцева на территории России, а он вернулся из Антальи в Челябинск, его сразу задержали и поместили в изолятор. Проживал он на Кипре", – сказал собеседник агентства."Ареста не будет, он уже заочно арестован. Сейчас просто исполняется это решение. Ему было вменено мошенничество группой лиц, было четыре фигуранта, и из-за того, что Уфимцев скрылся сразу, в отношении него дело было выделено в отдельное производство", – уточнили РИА Новости в пресс-службе челябинского управления СК РФ.В среду в СК РФ сообщили РИА Новости, что в Челябинской области задержан бывший замгубернатора Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество.По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант был задержан в аэропорту и помещен в изолятор временного задержания.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество и задержанный накануне на территории России, ранее проживал на Кипре, а задержали его по приезде из турецкой Антальи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Было заочно предъявлено ему обвинение, заочно избран арест. При появлении Уфимцева на территории России, а он вернулся из Антальи в Челябинск, его сразу задержали и поместили в изолятор. Проживал он на Кипре", – сказал собеседник агентства.
"Ареста не будет, он уже заочно арестован. Сейчас просто исполняется это решение. Ему было вменено мошенничество группой лиц, было четыре фигуранта, и из-за того, что Уфимцев скрылся сразу, в отношении него дело было выделено в отдельное производство", – уточнили РИА Новости в пресс-службе челябинского управления СК РФ.
В среду в СК РФ сообщили РИА Новости, что в Челябинской области задержан бывший замгубернатора Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Они организовали заключение договора бессрочного пользования между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. В ведомстве подчеркивали, что подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.
В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства, добавляли в СК РФ.
По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант был задержан в аэропорту и помещен в изолятор временного задержания.
