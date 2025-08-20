Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 20.08.2025 (обновлено: 11:38 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/ufimtsev-2036467245.html
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева - РИА Новости, 20.08.2025
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева
В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:30:00+03:00
2025-08-20T11:38:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество, сообщили РИА Новости в СК РФ."Возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды.Отмечается, что они организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. Подчеркивается, что однако подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали."В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства", - добавляется в сообщении.По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск."При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html
https://ria.ru/20250812/moshennichestvo-2034843192.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева

Бывшего челябинского замгубернатора Уфимцева задержали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
09:32
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды.
Отмечается, что они организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. Подчеркивается, что однако подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.
"В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства", - добавляется в сообщении.
По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск.
"При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания", - подчеркивается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Чебоксарах сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве
12 августа, 16:53
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала