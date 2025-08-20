https://ria.ru/20250820/ufimtsev-2036467245.html
В Челябинской области задержали бывшего замгубернатора Уфимцева
2025-08-20T11:30:00+03:00
2025-08-20T11:30:00+03:00
2025-08-20T11:38:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество, сообщили РИА Новости в СК РФ."Возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды.Отмечается, что они организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. Подчеркивается, что однако подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали."В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства", - добавляется в сообщении.По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск."При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания", - подчеркивается в сообщении.
челябинская область
россия
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Челябинской области задержан бывший замгубернатора региона Александр Уфимцев, объявленный в 2018 году в международный розыск за мошенничество, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области
Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев и трое соучастников обманом на безвозмездной основе приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды.
Отмечается, что они организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, по которому участок площадью пять гектаров предоставлялся для строительства детского оздоровительного лагеря. Подчеркивается, что однако подельники решили построить там жилые дома для отдыха. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юрлицо, а затем продали.
"В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК
мерам земельный участок возвращен в собственность государства", - добавляется в сообщении.
По сообщению СК, дело против трех обвиняемых в мошенничестве ранее было направлено в суд, а экс-замгубернатора скрылся от правоохранителей, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск.
"При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания", - подчеркивается в сообщении.