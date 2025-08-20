Рейтинг@Mail.ru
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены - РИА Новости, 20.08.2025
22:46 20.08.2025
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены
2025-08-20T22:46:00+03:00
2025-08-20T22:46:00+03:00
происшествия
челябинская область
миасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Жителя Миасса Челябинской области подозревают в убийстве супруги, которую он мог застрелить из ружья, мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным Telegram-канала 112, мужчина застрелил супругу из-за того, что она хотела от него уйти. Как пишет издание, ссылаясь на слова соседей, женщина работала учительницей в местной школе, а муж выпивал. После преступления фигурант пытался скрыться. "Установлено, что в вечернее время 18 августа в одном из домов по переулку Крутой города Миасса между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 35-летней супругой произошел конфликт, в ходе которого фигурант совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины", – говорится в сообщении СК. В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, против 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. "Подозреваемый в убийстве супруги задержан. Следователем решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", – добавили в управлении.
челябинская область
миасс
россия
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Жителя Миасса Челябинской области подозревают в убийстве супруги, которую он мог застрелить из ружья, мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным Telegram-канала 112, мужчина застрелил супругу из-за того, что она хотела от него уйти. Как пишет издание, ссылаясь на слова соседей, женщина работала учительницей в местной школе, а муж выпивал. После преступления фигурант пытался скрыться.
"Установлено, что в вечернее время 18 августа в одном из домов по переулку Крутой города Миасса между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 35-летней супругой произошел конфликт, в ходе которого фигурант совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины", – говорится в сообщении СК.
В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, против 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Подозреваемый в убийстве супруги задержан. Следователем решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", – добавили в управлении.
