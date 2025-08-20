https://ria.ru/20250820/ubiystvo-2036610001.html

Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены

происшествия

челябинская область

миасс

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Жителя Миасса Челябинской области подозревают в убийстве супруги, которую он мог застрелить из ружья, мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным Telegram-канала 112, мужчина застрелил супругу из-за того, что она хотела от него уйти. Как пишет издание, ссылаясь на слова соседей, женщина работала учительницей в местной школе, а муж выпивал. После преступления фигурант пытался скрыться. "Установлено, что в вечернее время 18 августа в одном из домов по переулку Крутой города Миасса между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 35-летней супругой произошел конфликт, в ходе которого фигурант совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины", – говорится в сообщении СК. В ведомстве уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, против 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. "Подозреваемый в убийстве супруги задержан. Следователем решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", – добавили в управлении.

