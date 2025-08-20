Рейтинг@Mail.ru
На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело
11:44 20.08.2025 (обновлено: 18:31 20.08.2025)
На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело
На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело - РИА Новости, 20.08.2025
На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело
Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребёнка в туалете аэропорта в... РИА Новости, 20.08.2025
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, 20 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребёнка в туалете аэропорта в Турции, рассказала РИА Новости адвокат приёмных родителей Мария Яковлева."Следственным отделом по городу Электросталь возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка Бурнашкиной (Екатерины) по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденной", - сказала собеседница агентства.В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции.Процесс прошел в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, 20 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребёнка в туалете аэропорта в Турции, рассказала РИА Новости адвокат приёмных родителей Мария Яковлева.
«
"Следственным отделом по городу Электросталь возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка Бурнашкиной (Екатерины) по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденной", - сказала собеседница агентства.
В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции.
Процесс прошел в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
