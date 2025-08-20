https://ria.ru/20250820/ubiystvo-2036469778.html

На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело

На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело - РИА Новости, 20.08.2025

На россиянку, оставившую младенца в туалете в Анталье, завели дело

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребёнка в туалете аэропорта в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:44:00+03:00

2025-08-20T11:44:00+03:00

2025-08-20T18:31:00+03:00

турция

происшествия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001234130_0:0:842:474_1920x0_80_0_0_1aa5d80908e737c51e8ae9840d6c471f.jpg

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, 20 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребёнка в туалете аэропорта в Турции, рассказала РИА Новости адвокат приёмных родителей Мария Яковлева."Следственным отделом по городу Электросталь возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка Бурнашкиной (Екатерины) по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденной", - сказала собеседница агентства.В среду в Павлово-Посадском городском суде Подмосковья состоялось предварительное заседание по иску о лишении родительских прав Бурнашкиной. Инициатором процесса стали приемные родители новорожденной девочки, которую она оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции.Процесс прошел в закрытом режиме и продолжится 4 сентября, истец просил привлечь в качестве третьего лица представителей МИД.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250815/rebenok-2035496375.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, происшествия, россия, в мире