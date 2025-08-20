https://ria.ru/20250820/trevoga-2036574437.html

В десяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киевской, Одесской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 18.07 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Одесской областях. Ранее ее объявили в Киевской, Днепропетровской Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской. С ночи сигнал тревоги звучит в Черниговской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

в мире, россия, черкасская область, украина, вооруженные силы украины