https://ria.ru/20250820/tramp-2036556720.html

Зеленский кое-что утаил от Трампа: разбор эксперта по языку тела

Зеленский кое-что утаил от Трампа: разбор эксперта по языку тела - РИА Новости, 20.08.2025

Зеленский кое-что утаил от Трампа: разбор эксперта по языку тела

Как обычно, многое во время переговоров 18 августа в Белом доме осталось за закрытыми дверями. О чем именно беседовал президент США Дональд Трамп с Владимиром... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:27:00+03:00

2025-08-20T17:27:00+03:00

2025-08-20T17:36:00+03:00

в мире

аляска

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Как обычно, многое во время переговоров 18 августа в Белом доме осталось за закрытыми дверями. О чем именно беседовал президент США Дональд Трамп с Владимиром Зеленским — неизвестно. Однако на помощь приходят невербальные сигналы, ведь мимика, жесты, позы могут сказать многое.На это указывает в своем разборе специалист по языку тела, психолог Михаил Дементьев. Какой сигнал послали другу другу участники вашингтонской встречи — в материале РИА Новости.Резкий контраст с АляскойПо мнению Дементьева, то, как американский президент встречал Владимира Зеленского, разительно отличается от встречи Владимира Путина на Аляске несколькими днями ранее.При приеме Владимира Путина американская сторона проявила настоящие "чудеса гостеприимства", о чем говорят красная дорожка, аплодисменты Дональда Трампа, открытая протянутая ладонь американского президента.По мнению эксперта, на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп проявил более уважительное отношение и управление пространством.И если о встрече с российским президентом можно говорить как о встрече равноправных партнеров, то по отношению к украинскому лидеру Дональд Трамп сразу выступил в доминирующей позиции."Взяли за шкирку"На поведение Владимира Зеленского повлияли провальные переговоры 28 февраля, когда его буквально выгнали ни с чем из Белого дома. И если тогда глава киевского режима шел на конфликт и позволял себе перечить американской стороне, то сейчас на переговорах предстал совершенно другой, покладистый и неконфликтный Зеленский.Американский президент сразу во время рукопожатия резко притянул Зеленского к себе, показав, "кто в доме хозяин" и кто будет играть первую скрипку на переговорах.Особенно эксперт обратил внимание на то, как Трамп панибратски положил руку на плечо Владимиру Зеленскому во время фотосессии, а затем кратким движением, без церемоний, "затолкал" его в Белый дом.Повторял движения за американским президентомПосчитав пропорции времени речи в доступном видео встречи двух президентов, Михаил Дементьев обратил внимание, что Трамп говорил 83,6%, Зеленский — 16,4%. Американский президент полностью взял инициативу на себя.Зеленский на встрече максимально зеркалил, повторяя даже позы и движения за Дональдом Трампом и стараясь всячески под него подстроиться. Например, американский лидер наклоняет голову — Зеленский тут же его копирует.Анализируя положение тел на переговорах, эксперт отметил, что Зеленский был суетлив, "бегал глазами" по сторонам, переминал губы, Трамп на его фоне выглядел стабильным и спокойным.Сделав выводы из февральской встречи, где его обвинили в нежелании благодарить за оказанную помощь, Зеленский только за 55 секунд умудрился восемь раз сказать спасибо.Трамп перехватывает инициативу, пока Зеленский "путешествует" в своих мысляхЭксперт обратил внимание, что Трамп настолько перехватил инициативу, что даже отвечал на вопросы журналистов, которые были адресованы президенту Украины. Также оба уходили от ответов на прямые вопросы.Во время ответа на один из таких неприятных для политика вопросов Зеленский заговорил о погибшем ребенке, при этом мимика выдавала в этом домашнюю заготовку хорошего актера.Вообще, по мнению Михаила Дементьева, Зеленский часто отправлялся в "путешествия" по своим мыслям, несмотря на всю серьезность проходивших переговоров, мимика главы режима "как будто была из другой оперы".Он поигрывал бровями, закусывал губы, гримасничал, полностью отдав инициативу американскому президенту. Иногда, правда, Трамп жестами "по-хозяйски" разрешал Зеленскому отвечать.Нашли время обсудить костюмНесмотря на серьезную ситуацию, нашлось на встрече и время на обсуждение костюма президента Зеленского.Напомним: в феврале на вопрос американского журналиста "Почему вы не в костюме?" Зеленский ответил, что наденет костюм, "когда окончится война".Тем не менее на эти переговоры он костюм все же надел.Тот же журналист теперь сделал Зеленскому комплимент, сказав, как замечательно он выглядит в костюме. На что глава киевского режима буквально расплылся в улыбке, начав отшучиваться в ответ.Все поулыбались и посмеялись, хотя к теме переговоров ситуация с костюмом украинского президента имела самое отдаленное отношение.Что ж, остается надеяться, что на встрече за закрытыми дверями президенты старались найти конструктивный выход из конфликта, а не обсуждали гардероб друг друга.

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, украина