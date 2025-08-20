https://ria.ru/20250820/tramp-2036547686.html
Трамп оговорился по поводу Крыма
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма."Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — заявил Трамп Левину, который поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем.Позже Трамп снова вернулся к обсуждению Крыма и подчеркнул его размеры."Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — сказал он.В действительности Техас, чья площадь составляет почти 700 тысяч квадратных километров, почти в 26 раз больше Крыма (27 тысяч квадратных километров)Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
