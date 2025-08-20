Рейтинг@Mail.ru
16:58 20.08.2025 (обновлено: 17:11 20.08.2025)
Трамп оговорился по поводу Крыма
Трамп оговорился по поводу Крыма
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма."Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — заявил Трамп Левину, который поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем.Позже Трамп снова вернулся к обсуждению Крыма и подчеркнул его размеры."Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — сказал он.В действительности Техас, чья площадь составляет почти 700 тысяч квадратных километров, почти в 26 раз больше Крыма (27 тысяч квадратных километров)Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
© AP Photo / Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Левину допустил несколько оговорок по поводу Крыма.
"Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан", — заявил Трамп Левину, который поправил президента и указал, что Крым омывается Черным морем.
Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт
15:12
Позже Трамп снова вернулся к обсуждению Крыма и подчеркнул его размеры.
"Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде", — сказал он.
В действительности Техас, чья площадь составляет почти 700 тысяч квадратных километров, почти в 26 раз больше Крыма (27 тысяч квадратных километров)
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
15:48
 
В миреРеспублика КрымСШАТехасДональд ТрампНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
