На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России - РИА Новости, 20.08.2025

На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России

Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian.

2025-08-20T15:48:00+03:00

2025-08-20T15:48:00+03:00

2025-08-20T15:48:00+03:00

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian."Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. <...> Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.По словам автора, если за переговорами по Украине "последует хаос", последствия для Европы могут быть разрушительными.В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

2025

