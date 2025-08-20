Рейтинг@Mail.ru
15:48 20.08.2025
На Западе сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian. РИА Новости, 20.08.2025
евросоюз
владимир зеленский
россия
в мире
москва
киев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian."Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. &lt;...&gt; Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.По словам автора, если за переговорами по Украине "последует хаос", последствия для Европы могут быть разрушительными.В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
евросоюз, владимир зеленский, россия, в мире, москва, киев
Евросоюз, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Москва, Киев
© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итоги саммита президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным встревожили Запад, пишет газета Guardian.
"Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. <...> Трамп может разрушить то, что осталось от Запада", — говорится в материале.
По словам автора, если за переговорами по Украине "последует хаос", последствия для Европы могут быть разрушительными.
В понедельник глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
