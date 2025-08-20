На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На встрече американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав стран ЕС, пишет норвежское издание Steigan.
"Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.
На встрече глава Белого дома не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него. Он спросил, где находится Стубб, обращаясь непосредственно к финскому коллеге, который сидел прямо напротив него.
По словам автора, прием европейских лидеров также резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать ни одного из них.
В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.