На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом - РИА Новости, 20.08.2025
14:49 20.08.2025 (обновлено: 14:52 20.08.2025)
На Западе рассказали об унизительных моментах на встрече с Трампом
встреча путина и трампа на аляске
евросоюз
дональд трамп
сша
в мире
киев
финляндия
владимир зеленский
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На встрече американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав стран ЕС, пишет норвежское издание Steigan."Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.По словам автора, прием европейских лидеров также резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать ни одного из них.В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
встреча путина и трампа на аляске, евросоюз, дональд трамп, сша, в мире, киев, финляндия, владимир зеленский, владимир путин
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Евросоюз, Дональд Трамп, США, В мире, Киев, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. На встрече американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме произошло несколько уничижительных ситуаций для глав стран ЕС, пишет норвежское издание Steigan.
"Было много мелких унизительных моментов: так, Трамп явно не узнал президента Финляндии", — говорится в материале.

На встрече глава Белого дома не нашел президента Финляндии Александра Стубба, который сидел прямо напротив него. Он спросил, где находится Стубб, обращаясь непосредственно к финскому коллеге, который сидел прямо напротив него.

По словам автора, прием европейских лидеров также резко контрастировал с помпезностью и торжественностью визита Владимира Путина на Аляску, который состоялся 15 августа: президент США не стал лично приветствовать ни одного из них.
В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Встреча Путина и Трампа на АляскеЕвросоюзДональд ТрампСШАВ миреКиевФинляндияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
