В США оценили, когда Трампу надо заключить сделку между Россией и Украиной
2025-08-20T03:10:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен заключить соглашение между Россией и Украиной до промежуточных выборов-2026 в конгресс, заявил РИА Новости американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Промежуточные выборы приближаются. Я думаю, окно возможностей короче, чем мы предполагаем. Трамп должен заключить сделку до выборов", - сказал он. При этом журналист считает, что Москва могла бы действиями на земле гарантировать неизбежную победу. Промежуточные выборы в США состоятся между 7 апреля и 3 ноября 2026 года. Они проходят через два года после президентских во всей нижней палате парламента, а в сенате они будут касаться около 35 мест из 100. У демократов есть шанс вернуть себе контроль над конгрессом после полного поражения в выборах прошлого года, когда победили республиканцы.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
