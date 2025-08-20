https://ria.ru/20250820/tramp-2036415494.html

"Нет выбора": в США пояснили зачем Трамп показал Зеленскому карту Украины

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, показав карту Украины Владимиру Зеленскому, не оставил тому выбора в вопросе передачи территорий в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, пишет британский новостной портал UnHerd."Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в материалеКак полагает автор, Киев не в состоянии вернуть утраченные территории, поэтому ему стоит не торговаться, требуя новые гарантии безопасности и вступление в НАТО, а сразу соглашаться на мир."Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — констатирует издание.Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

