"Нет выбора": в США пояснили зачем Трамп показал Зеленскому карту Украины - РИА Новости, 20.08.2025
02:10 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/tramp-2036415494.html
"Нет выбора": в США пояснили зачем Трамп показал Зеленскому карту Украины
2025-08-20T02:10:00+03:00
2025-08-20T02:10:00+03:00
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, показав карту Украины Владимиру Зеленскому, не оставил тому выбора в вопросе передачи территорий в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, пишет британский новостной портал UnHerd."Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в материалеКак полагает автор, Киев не в состоянии вернуть утраченные территории, поэтому ему стоит не торговаться, требуя новые гарантии безопасности и вступление в НАТО, а сразу соглашаться на мир."Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — констатирует издание.Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
© Фото : Dan Scavino Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины
© Фото : Dan Scavino
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, показав карту Украины Владимиру Зеленскому, не оставил тому выбора в вопросе передачи территорий в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, пишет британский новостной портал UnHerd.
"Таким образом, украинский лидер (Зеленский. — Прим. Ред.), несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир", — говорится в материале
Как полагает автор, Киев не в состоянии вернуть утраченные территории, поэтому ему стоит не торговаться, требуя новые гарантии безопасности и вступление в НАТО, а сразу соглашаться на мир.
"Практически официально признано, что обещание НАТО принять Украину в альянс не будет выполнено", — констатирует издание.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
