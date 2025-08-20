Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Трамп прошептал Макрону про Путина
02:07 20.08.2025 (обновлено: 12:20 20.08.2025)
СМИ раскрыли, что Трамп прошептал Макрону про Путина
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Белого дома, утверждает Fox News.По данным телеканала, Трамп якобы "прошептал" об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным. "Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? &lt;...&gt; Как бы безумно это ни звучало", — приводит слова Трампа телеканал. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры России. В воскресенье российские средства РЭБ сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. В понедельник ФСБ России также сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что считает, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Белого дома, утверждает Fox News.
По данным телеканала, Трамп якобы "прошептал" об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным.
"Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? <...> Как бы безумно это ни звучало", — приводит слова Трампа телеканал.
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры России. В воскресенье российские средства РЭБ сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. В понедельник ФСБ России также сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
