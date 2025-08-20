Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт

https://ria.ru/20250820/tramp-2036414705.html

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", — сказал он в интервью радиоведущему Марку Левину.Другие заявления Трампа "Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

