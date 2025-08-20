Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 20.08.2025 (обновлено: 07:35 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/tramp-2036414705.html
Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт
Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:00:00+03:00
2025-08-20T07:35:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", — сказал он в интервью радиоведущему Марку Левину.Другие заявления Трампа "Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250820/tramp-2036417564.html
https://ria.ru/20250820/zelenskiy-2036426873.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_6eef3fe16d89cd870952bf726914a5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Трамп заявил о хороших шансах урегулировать украинский конфликт

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", — сказал он в интервью радиоведущему Марку Левину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В США оценили, когда Трампу надо заключить сделку между Россией и Украиной
03:10

Другие заявления Трампа

  • Глава Белого дома настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хотя и считает этот вопрос сложным.
  • По словам Трампа, если бы он и Путин не понимали друг друга, это поставило бы США в опасное положение.
«
"Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?".
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп
Президент США
  • Трамп считает, что больше не стоит беспокоиться о возможном начале третьей мировой войны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Его заставили": во Франции рассказали об инструкциях для Зеленского
05:58

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала