https://ria.ru/20250820/tramp-2036414026.html
Трамп отметил хорошие отношения с Путиным
Трамп отметил хорошие отношения с Путиным - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп отметил хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, это является плюсом, учитывая ядерный потенциал США и... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:44:00+03:00
2025-08-20T01:44:00+03:00
2025-08-20T01:44:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, это является плюсом, учитывая ядерный потенциал США и РФ. "Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?" - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.
https://ria.ru/20250820/tramp-2036412541.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп отметил хорошие отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным