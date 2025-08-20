https://ria.ru/20250820/tramp-2036413031.html
Трамп заявил, что есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине
2025-08-20T01:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после его успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Так что мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", - сказал президент США в интервью Марку Левину, говоря о шансах на урегулирование украинского конфликта.
