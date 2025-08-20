https://ria.ru/20250820/tramp-2036412694.html

Трамп заявил, что при нем не случится Третьей мировой войны

Трамп заявил, что при нем не случится Третьей мировой войны - РИА Новости, 20.08.2025

Трамп заявил, что при нем не случится Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не стоит беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:32:00+03:00

2025-08-20T01:32:00+03:00

2025-08-20T01:32:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не стоит беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны."Думаю, всё шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.

https://ria.ru/20250820/tramp-2036412541.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша