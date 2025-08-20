https://ria.ru/20250820/tramp-2036412694.html
Трамп заявил, что при нем не случится Третьей мировой войны
Трамп заявил, что при нем не случится Третьей мировой войны
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не стоит беспокоиться о возможном начале Третьей мировой войны."Думаю, всё шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.
