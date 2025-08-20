https://ria.ru/20250820/tramp-2036412541.html
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга, то США были бы в опасности. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:29:00+03:00
2025-08-20T01:29:00+03:00
2025-08-20T01:30:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга, то США были бы в опасности. "Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.
https://ria.ru/20250820/tramp-2036411976.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным США были бы в опасности
Трамп: если бы мы с Путиным не понимали друг друга, США были бы в опасности