https://ria.ru/20250820/tramp-2036411976.html

Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине

Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.08.2025

Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хоть и считает этот вопрос сложным. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:22:00+03:00

2025-08-20T01:22:00+03:00

2025-08-20T01:22:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хоть и считает этот вопрос сложным. "Ну, нужно быть хоть немного оптимистом. Это сложно", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.

https://ria.ru/20250820/tramp-2036410841.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп