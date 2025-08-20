https://ria.ru/20250820/tramp-2036411976.html
Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине
Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хоть и считает этот вопрос сложным. РИА Новости, 20.08.2025
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хоть и считает этот вопрос сложным. "Ну, нужно быть хоть немного оптимистом. Это сложно", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.
Трамп настроен оптимистично по отношению к урегулированию на Украине
