Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

2025-08-20T01:07:00+03:00

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.

