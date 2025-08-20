Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 20.08.2025 (обновлено: 01:08 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/tramp-2036410841.html
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T01:07:00+03:00
2025-08-20T01:08:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036397917.html
сша
нью-джерси
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-джерси, украина, дональд трамп
В мире, США, Нью-Джерси, Украина, Дональд Трамп
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Белый дом: Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Bloomberg: Трамп позвонил Орбану после встречи с европейскими лидерами
Вчера, 22:16
 
В миреСШАНью-ДжерсиУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала