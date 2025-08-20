https://ria.ru/20250820/tramp-2036410841.html
Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине
2025-08-20T01:07:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - сказала Левитт, которую цитирует пресс-пул Белого дома.
