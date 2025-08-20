Рейтинг@Mail.ru
Замглавы "Ельцин Центра" не пришла на суд против нее - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/telen-2036516521.html
Замглавы "Ельцин Центра" не пришла на суд против нее
Замглавы "Ельцин Центра" не пришла на суд против нее - РИА Новости, 20.08.2025
Замглавы "Ельцин Центра" не пришла на суд против нее
Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, ставшая фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:52:00+03:00
2025-08-20T14:52:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
москва
ельцин центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_224:119:900:500_1920x0_80_0_0_8e0e8b2940011fdef9c220a9c1ab9fc3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, ставшая фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, не пришла на свой суд, её интересы представляет адвокат, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Адвокат Телень, Михаил Бирюков, подал ходатайство о том, чтобы ее дело было рассмотрено в Москве, по месту совершения правонарушения. Судья ушла в совещательную комнату, чтобы вынести решение по ходатайству защитника. Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
https://ria.ru/20250522/deljagin-2018442286.html
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018564031.html
россия
екатеринбург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_65ff2fe56ef8607373247a7a9e5978be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, москва, ельцин центр
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Москва, Ельцин центр
Замглавы "Ельцин Центра" не пришла на суд против нее

Замглавы "Ельцин Центра" Телень не пришла на суд против нее

© Фото : Ельцин ЦентрЛюдмила Телень
Людмила Телень - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Ельцин Центр
Людмила Телень. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень, ставшая фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, не пришла на свой суд, её интересы представляет адвокат, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Общественный, культурный и образовательный комплекс Ельцин Центр в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В ГД указали на проведение антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре"
22 мая, 12:45
Адвокат Телень, Михаил Бирюков, подал ходатайство о том, чтобы ее дело было рассмотрено в Москве, по месту совершения правонарушения. Судья ушла в совещательную комнату, чтобы вынести решение по ходатайству защитника.
Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).
В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.
В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Ельцин-центр, Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр" от участников СВО
23 мая, 01:50
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургМоскваЕльцин центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала