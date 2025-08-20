https://ria.ru/20250820/tela-2036594849.html

В Нижнем Новгороде нашли два обезглавленных тела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Обезглавленные тела мужчины и женщины обнаружили в Нижнем Новгороде, подозреваемый в убийстве рецидивист задержан по горячим следам, сообщает МВД региона. Погибших обнаружили во вторник ночью после сообщения соседки, почувствовавшей неприятный запах из соседней квартиры. "Прибыв на место происшествия, сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире по улице Раевского захламлённое помещение и два обезглавленных тела — 51-летней хозяйки квартиры и её 70-летнего сожителя", - говорится в сообщении. По горячим следам был задержан мужчина, который, по предварительным данным, снимал комнату в квартире убитой. Сотрудники полиции обнаружили его в заброшенном строении на улице Генкиной. Ранее мужчина уже был судим за убийство и кражу. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). "По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры с мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. Затем он вынес из квартиры части тел и спрятал их в гаражном массиве, после чего скрылся", - сообщает СУСК региона. Как уточняет ведомство, задержанный - 41-летний уроженец Калининграда. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

