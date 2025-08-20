ФАС обсуждает возможность увеличения стоимости техобслуживания автомобилей

Рейтинг@Mail.ru
00:56 20.08.2025 (обновлено: 05:59 20.08.2025)
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru — в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС "О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22". "Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции", — сообщили в пресс-службе ФАС. Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже 1363 рублей, М2 — 1977 рублей, М3 — 2389 рублей, N1 — 1264 рублей, N2 — 2304 рублей и так далее. Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru — в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС "О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22".
"Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции", — сообщили в пресс-службе ФАС.
Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже 1363 рублей, М2 — 1977 рублей, М3 — 2389 рублей, N1 — 1264 рублей, N2 — 2304 рублей и так далее.
Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.
Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.
Экономика Россия Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
