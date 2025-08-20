https://ria.ru/20250820/tehas-2036473350.html

В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы

Капитолий американского штата Техас эвакуировали из-за угрозы стрельбы на его территории после того, как один из вернувшихся в штат парламентариев-демократов... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:04:00+03:00

в мире

техас

сша

иллинойс

дональд трамп

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Капитолий американского штата Техас эвакуировали из-за угрозы стрельбы на его территории после того, как один из вернувшихся в штат парламентариев-демократов отказался покидать здание в знак протеста против предложенного республиканцами полицейского эскорта для представителей Демпартии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата. Как пишет Washington Post, лидеры Республиканской партии сообщили вернувшимся демократам, что им не разрешат покинуть здание Капитолия, если они не подпишут согласие на полицейский эскорт для предотвращения их очередного побега из штата. Член техасской палаты представителей Николь Коллиер отказалась покидать Капитолий в знак протеста, не желая подписывать документ. "Эвакуация началась около 18.30 (02.30 мск) после того, как "один человек опубликовал сообщение в соцсети насчет текущей политической ситуации в капитолии Техаса", - пишет издание. Отмечается, что неназванный подозреваемый призвал людей направиться к зданию Капитолия штата и убить тех, "кто не дает законодателям покинуть" его. В департаменте общественной безопасности заявили о начале расследования. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы.

2025

Новости

в мире, техас, сша, иллинойс, дональд трамп