В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы
12:04 20.08.2025 (обновлено: 12:22 20.08.2025)
В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы
В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы - РИА Новости, 20.08.2025
В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы
Капитолий американского штата Техас эвакуировали из-за угрозы стрельбы на его территории после того, как один из вернувшихся в штат парламентариев-демократов... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Капитолий американского штата Техас эвакуировали из-за угрозы стрельбы на его территории после того, как один из вернувшихся в штат парламентариев-демократов отказался покидать здание в знак протеста против предложенного республиканцами полицейского эскорта для представителей Демпартии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата. Как пишет Washington Post, лидеры Республиканской партии сообщили вернувшимся демократам, что им не разрешат покинуть здание Капитолия, если они не подпишут согласие на полицейский эскорт для предотвращения их очередного побега из штата. Член техасской палаты представителей Николь Коллиер отказалась покидать Капитолий в знак протеста, не желая подписывать документ. "Эвакуация началась около 18.30 (02.30 мск) после того, как "один человек опубликовал сообщение в соцсети насчет текущей политической ситуации в капитолии Техаса", - пишет издание. Отмечается, что неназванный подозреваемый призвал людей направиться к зданию Капитолия штата и убить тех, "кто не дает законодателям покинуть" его. В департаменте общественной безопасности заявили о начале расследования. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы.
В Техасе эвакуировали Капитолий из-за угрозы стрельбы

WP: Капитолий Техаса эвакуировали из-за угрозы стрельбы в знак протеста

© Getty Images / Brandon BellКапитолий штата Техас в Остине
Капитолий штата Техас в Остине - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Getty Images / Brandon Bell
Капитолий штата Техас в Остине. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Капитолий американского штата Техас эвакуировали из-за угрозы стрельбы на его территории после того, как один из вернувшихся в штат парламентариев-демократов отказался покидать здание в знак протеста против предложенного республиканцами полицейского эскорта для представителей Демпартии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на департамент общественной безопасности Техаса.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом
28 января, 02:54
Как пишет Washington Post, лидеры Республиканской партии сообщили вернувшимся демократам, что им не разрешат покинуть здание Капитолия, если они не подпишут согласие на полицейский эскорт для предотвращения их очередного побега из штата. Член техасской палаты представителей Николь Коллиер отказалась покидать Капитолий в знак протеста, не желая подписывать документ.
"Эвакуация началась около 18.30 (02.30 мск) после того, как "один человек опубликовал сообщение в соцсети насчет текущей политической ситуации в капитолии Техаса", - пишет издание.
Отмечается, что неназванный подозреваемый призвал людей направиться к зданию Капитолия штата и убить тех, "кто не дает законодателям покинуть" его.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
На акции протеста у Капитолия в Вашингтоне арестовали около 60 человек
14 июня, 06:15
В департаменте общественной безопасности заявили о начале расследования.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов
11 июня, 23:59
 
