Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*
Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту* - РИА Новости, 20.08.2025
Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*
Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту** по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:54:00+03:00
2025-08-20T15:54:00+03:00
2025-08-20T16:01:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту** по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.** по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.Ранее МВД объявило журналистку в розыск.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*
