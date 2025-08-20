Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*
15:54 20.08.2025 (обновлено: 16:01 20.08.2025)
Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту** по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.** по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.Ранее МВД объявило журналистку в розыск.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
Юлия Таратута*
© РИА Новости / Валерий Левитин
Юлия Таратута*. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту** по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.** по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.
Ранее МВД объявило журналистку в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
