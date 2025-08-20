https://ria.ru/20250820/taratuta-2036530510.html

Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*

Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*

Суд заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту*

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту** по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщается в картотеке инстанции."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л.** по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.Ранее МВД объявило журналистку в розыск.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России** Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России

