В "Ростехе" назвали танки эффективным элементом нового огневого контура
07:02 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/tanki-2036430077.html
В "Ростехе" назвали танки эффективным элементом нового огневого контура
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Танки в российской армии стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура и заняли по дальности нишу между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ показало видеоролик, где танк Т-72Б3 поразил замаскированный опорный пункт противника. Корректировку и контроль поражения цели в реальном времени обеспечили операторы разведывательных БПЛА. "Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций", - говорится в сообщении. Отмечается, что во втором случае все современные российские машины во взаимодействии с беспилотниками демонстрируют хорошую оперативность поражения целей. Это, как объяснили в госкорпорации, достигается за счет качественной системы управления огнем и точности орудий, что дает быструю пристрелку по объектам противника. "Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели. Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией", - добавили в "Ростехе". Как рассказали в госкорпорации, известны случаи, когда при стрельбе с закрытых позиций танки обеспечивали поражение целей на дальности до 12 километров.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Танки в российской армии стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура и заняли по дальности нишу между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее Минобороны РФ показало видеоролик, где танк Т-72Б3 поразил замаскированный опорный пункт противника. Корректировку и контроль поражения цели в реальном времени обеспечили операторы разведывательных БПЛА.
"Ростех" рассказал о возможностях российских танков в бою
2 июня, 13:24
"Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во втором случае все современные российские машины во взаимодействии с беспилотниками демонстрируют хорошую оперативность поражения целей. Это, как объяснили в госкорпорации, достигается за счет качественной системы управления огнем и точности орудий, что дает быструю пристрелку по объектам противника.
"Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели. Фактически это новый эффективный разведывательно-огневой контур, занявший по дальности нишу между ПТРК и ствольной артиллерией", - добавили в "Ростехе".
Как рассказали в госкорпорации, известны случаи, когда при стрельбе с закрытых позиций танки обеспечивали поражение целей на дальности до 12 километров.
Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ
28 марта, 07:45
 
