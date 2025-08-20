https://ria.ru/20250820/svr-2036520789.html

На стороне ВСУ остались лишь наемники из бедных стран, заявили в СВР

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На стороне киевского режима воюют профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты политикой западных глобалистов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным спецслужбы, режим Владимира Зеленского пытается скрыть факт того, что против ВСУ воюют европейские антифашисты, которые из-за своих убеждений пошли против Киева. Сейчас на стороне Киева, помимо украинцев, остались лишь профессиональные наемники. "Никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев, используемых режимом в качестве "расходного материала", остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

