На стороне ВСУ остались лишь наемники из бедных стран, заявили в СВР
2025-08-20T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На стороне киевского режима воюют профессиональные наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты политикой западных глобалистов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным спецслужбы, режим Владимира Зеленского пытается скрыть факт того, что против ВСУ воюют европейские антифашисты, которые из-за своих убеждений пошли против Киева. Сейчас на стороне Киева, помимо украинцев, остались лишь профессиональные наемники. "Никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев, используемых режимом в качестве "расходного материала", остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов", - говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.
