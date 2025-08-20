https://ria.ru/20250820/svo-2036476613.html

Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ."В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника", - говорится в сообщении.

безопасность, черное море, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)