Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 20.08.2025 (обновлено: 12:20 20.08.2025)
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ."В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника", - говорится в сообщении.
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ

МО РФ: Черноморский флот уничтожил два малоразмерных быстроходных катера ВСУ

Корабль в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника", - говорится в сообщении.
