https://ria.ru/20250820/svo-2036476613.html
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:15:00+03:00
2025-08-20T12:15:00+03:00
2025-08-20T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960018260_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_4fa2ce4769ecf0e89c6ef06dd1534e79.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных катера Украины, сообщило в среду Минобороны РФ."В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036293666.html
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960018260_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_c1a80af8dcabdd778b21fb185c7180a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Черноморский флот уничтожил два быстроходных катера ВСУ
МО РФ: Черноморский флот уничтожил два малоразмерных быстроходных катера ВСУ