https://ria.ru/20250820/svo-2036474795.html

Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.08.2025

Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин и четыре артиллерийских орудия в Сумской и РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:11:00+03:00

2025-08-20T12:11:00+03:00

2025-08-20T12:17:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин и четыре артиллерийских орудия в Сумской и Харьковской областях, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Синельниково и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины