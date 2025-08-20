Рейтинг@Mail.ru
Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.08.2025 (обновлено: 12:17 20.08.2025)
Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин и четыре артиллерийских орудия в Сумской и Харьковской областях, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Синельниково и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.
2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки уничтожили до 155 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин и четыре артиллерийских орудия в Сумской и Харьковской областях, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гаврилово, Жовтневое, Рудневка, Садки и Старая Гута Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Синельниково и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.
 
