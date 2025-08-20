https://ria.ru/20250820/svideteli-2036416915.html

Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении

Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении - РИА Новости, 20.08.2025

Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении

Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T03:03:00+03:00

2025-08-20T03:03:00+03:00

2025-08-20T04:45:00+03:00

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир лукин

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

курская областная дума

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995779766_0:96:2520:1514_1920x0_80_0_0_912d2d013162b902cde51d419c43edfc.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу", - сказано в документах. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф