Рейтинг@Mail.ru
Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 20.08.2025 (обновлено: 04:45 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/svideteli-2036416915.html
Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении
Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении - РИА Новости, 20.08.2025
Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении
Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T03:03:00+03:00
2025-08-20T04:45:00+03:00
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир лукин
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995779766_0:96:2520:1514_1920x0_80_0_0_912d2d013162b902cde51d419c43edfc.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу", - сказано в документах. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995779766_0:0:2521:1890_1920x0_80_0_0_eef15eaa79c04e6f81f950612f8227dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении

Свидетели по делу о хищении в Курской области указали на Дедова как на виновного

© Фото : Алексей Дедов/ВКонтактеАлексей Дедов
Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Алексей Дедов/ВКонтакте
Алексей Дедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу", - сказано в документах.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
17 апреля, 19:00
 
ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ЛукинАлексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала