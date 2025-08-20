Свидетели указали на Дедова как на виновного в хищении

https://ria.ru/20250820/svideteli-2036416915.html
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, совершившее преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу", - сказано в документах. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
