Алтайский край
Алтайский край
 
12:26 20.08.2025 (обновлено: 12:37 20.08.2025)
Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае
Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае
Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае, валовое производство составило 3400 тонн, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
алтайский край
алтайский край
калманский район
сахарная свекла
БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае, валовое производство составило 3400 тонн, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. "В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. Уборка… идет в Калманском районе. За несколько дней ее выкопали в районе с площади 66 гектаров. Валовое производство корнеплодов составило 3400 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученный урожай транспортируют на перерабатывающее предприятие – Черемновский сахарный завод. "Его запуск в цикл переработки нового урожая запланирован на сегодня, 20 августа", - сообщили в минсельхозе. В этом году в Алтайском крае сахарная свекла занимает 23,8 тысячи гектаров. Плантации расположены в четырех районах – Калманском, Топчихинском, Павловском, Ребрихинском. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн. Это более 50% от общего сбора зерна на данный момент. Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара. Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли свыше 60% кормов от намеченного на сезон.
алтайский край
калманский район
алтайский край, калманский район, сахарная свекла
Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае

Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае, валовое производство составило 3400 тонн, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
"В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. Уборка… идет в Калманском районе. За несколько дней ее выкопали в районе с площади 66 гектаров. Валовое производство корнеплодов составило 3400 тонн", - говорится в сообщении.
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"
10:15
10:15
Отмечается, что полученный урожай транспортируют на перерабатывающее предприятие – Черемновский сахарный завод.
"Его запуск в цикл переработки нового урожая запланирован на сегодня, 20 августа", - сообщили в минсельхозе.
В этом году в Алтайском крае сахарная свекла занимает 23,8 тысячи гектаров. Плантации расположены в четырех районах – Калманском, Топчихинском, Павловском, Ребрихинском.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн. Это более 50% от общего сбора зерна на данный момент. Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара.
Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли свыше 60% кормов от намеченного на сезон.
Муниципалитетам в Алтайском крае направили более 800 миллионов рублей
08:48
08:48
 
