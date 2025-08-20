https://ria.ru/20250820/svekla-2036479880.html

Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае

Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае - РИА Новости, 20.08.2025

Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае

Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае, валовое производство составило 3400 тонн, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:26:00+03:00

2025-08-20T12:26:00+03:00

2025-08-20T12:37:00+03:00

алтайский край

алтайский край

калманский район

сахарная свекла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036481410_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_2b4c598bfcab102e9b6a680bed0eb3d5.jpg

БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Уборка сахарной свеклы началась в Алтайском крае, валовое производство составило 3400 тонн, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. "В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. Уборка… идет в Калманском районе. За несколько дней ее выкопали в районе с площади 66 гектаров. Валовое производство корнеплодов составило 3400 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученный урожай транспортируют на перерабатывающее предприятие – Черемновский сахарный завод. "Его запуск в цикл переработки нового урожая запланирован на сегодня, 20 августа", - сообщили в минсельхозе. В этом году в Алтайском крае сахарная свекла занимает 23,8 тысячи гектаров. Плантации расположены в четырех районах – Калманском, Топчихинском, Павловском, Ребрихинском. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае уже убрали порядка 75% полей, занятых озимыми культурами. Валовое производство озимого урожая оценивается почти в 250 тысяч тонн. Это более 50% от общего сбора зерна на данный момент. Средняя урожайность озимых превышает 45 центнеров с гектара, а в прошлом году в этот же период было 36 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности озимых в крае: Смоленский, Панкрушихинский, Заринский, Бийский районы. В целом более 10 районов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара. Также в Алтайском крае продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйства запасли свыше 60% кормов от намеченного на сезон.

https://ria.ru/20250820/programma-2036450222.html

https://ria.ru/20250820/vlasti-2036437424.html

алтайский край

калманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, калманский район, сахарная свекла