Мать, бросившую ребенка в турецком аэропорту могут лишить родительских прав
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Павлово-Посадский суд Московской области в среду проведет предварительное заседание по делу Екатерины Бурнашкиной о лишении родительских прав, ранее она была привлечена к ответственности в Турции за оставление новорожденной в опасности, следует из картотеки дел, с которой ознакомилось РИА Новости. Судебное заседание назначено на 20 августа в 11.00. Процесс пройдет в закрытом режиме. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
