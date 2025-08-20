https://ria.ru/20250820/sud-2036570524.html

Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*

Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири* - РИА Новости, 20.08.2025

Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*

Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:55:00+03:00

2025-08-20T17:55:00+03:00

2025-08-20T18:05:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025861246_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_43afc31cfd8b09cd0b7cc3d35e3a04c6.png

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Райана О’Лири*. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*", - говорится в сообщении.* Внесен в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаУточняется, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О’Лири* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В суде установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О’Лири* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области.Выполняя приказы командиров ВСУ, О’Лири принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих.За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html

https://ria.ru/20250820/naemniki-2036415678.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, курская область, вооруженные силы украины