Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири* - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 20.08.2025 (обновлено: 18:05 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/sud-2036570524.html
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири* - РИА Новости, 20.08.2025
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*
Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:55:00+03:00
2025-08-20T18:05:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025861246_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_43afc31cfd8b09cd0b7cc3d35e3a04c6.png
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Райана О’Лири*. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*", - говорится в сообщении.* Внесен в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаУточняется, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О’Лири* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В суде установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О’Лири* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области.Выполняя приказы командиров ВСУ, О’Лири принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих.За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html
https://ria.ru/20250820/naemniki-2036415678.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025861246_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_7c296fa303368f703c1049808ad07318.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*

Суд заочно приговорил наемника О'Лири из США к 28 годам

© Фото : соцсетиРайан О'Лири*
Райан О'Лири* - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : соцсети
Райан О'Лири*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Райана О’Лири*. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О’Лири*", - говорится в сообщении.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ
05:51
Уточняется, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О’Лири* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суде установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О’Лири* незаконно пересек государственную границу РФ, проник на территорию Курской области.
Выполняя приказы командиров ВСУ, О’Лири принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих.
За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 миллиона рублей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
02:17
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала